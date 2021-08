Si avvicina il momento del debutto sul mercato per DOOGEE V10 5G, il primo rugged phone con connettività 45G di cui vi abbiamo già parlato nei giorni scorsi. Per celebrare degnamente l’evento DOGEE ha preparato una imperdibile promozione di lancio, volta a premiare gli utenti che per primi daranno fiducia al nuovo smartphone, senza però dimenticare gli altri.

Strepitosa promo di lancio

DOOGEE V10 5G sarà in vendita al prezzo di listino di 521,99 dollari, circa 444 euro al cambio attuale, un prezzo decisamente importante ma giustificato dalla scheda tecnica molto evoluta. A partire dal 23 agosto però potrete acquistarlo allo straordinario prezzo di 199,78 dollari, circa 170 euro: si tratta però di una promozione molto limitata, alla quale potranno accedere solamente i primi 50 acquirenti.

Per chi dovesse arrivare tardi però sono presenti altre promozioni. Ci saranno infatti altre 50 unità acquistabili a 219,78 dollari, 187 euro, successivamente ce ne saranno altre 50 a 239,99 dollari, circa 207 euro e infine altre 500 unità al prezzo di 255,78 euro, pari a 218 euro. Al termine della promozione, salvo ripensamenti, il prezzo tornerà a essere quello di listino, per cui se siete interessati vi conviene approfittare subito dell’offerta.

Tra le peculiarità di DOOGEE V10 5G ricordiamo la presenza di un termometro a infrarossi nella fotocamera posteriore, molto comoda per poter misurare la temperatura corporea in ogni momento. Sotto alla scocca, certificata IP68, IP69K e MIL-STD-810G, troviamo un MediaTek Dimensity 700 con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, batteria da 8.500 mAh con ricarica rapida a 33 watt, NFC, GPS a 4 sistemi, ricarica inversa e fotocamera capace di funzionare anche sott’acqua.

La promozione DOOGEE sarà dunque valida del 23 al 27 agosto esclusivamente su AliExpress. Ricordate inoltre che è attivo un giveaway che mette in palio 15 prodotti DOOGEE, tra cui DOOGEE V10, DOOGEE S35 e lo smartwatch DOOGEE CS2. Trovate tutte le istruzioni per partecipare al concorso visitando questa pagina.

Acquista DOOGEE V10 5G su AliExpress

Informazione Pubblicitaria