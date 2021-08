OnePlus 9 Pro, uno tra i migliori smartphone Android di quest’anno, è disponibile sul mercato in tre colorazioni: Morning Mist, Pine Green e Stellar Black. A inizio mese, però, il colosso cinese metteva in mostra una quarta colorazione – bianca – finora mai visto prima.

Un utente ha vinto un pezzo unico al mondo

Ebbene, l’unico esemplare di OnePlus 9 Pro bianco è stato vinto da un fortunato utente cinese che ne ha celebrato la vittoria in un post pubblicato su Weibo. Dalle poche informazioni relative all’esclusiva colorazione di OnePlus 9 Pro pubblicate da Liu Fengshuo, direttore operativo di OnePlus, sappiamo che è realizzata in un singolare materiale che non attrae le ditate.

Malgrado le informazioni iniziali lo davano come un device da tenere in teca, insomma non destinato all’utilizzo da parte di un comune utente, il giveaway messo in piedi dall’azienda cinese ha invece dato modo al fortunato utente di vincere un pezzo unico al mondo, in serie limitata. Colorazione a parte, questo OnePlus 9 Pro bianco è assolutamente identico agli altri modelli venduti in tutto il mondo. Se non altro il fortunato vincitore potrà vantarsi con gli amici che il proprio smartphone non attira le ditate sul retro come invece capita per la maggior parte dei dispositivi disponibili sul mercato.

Potrebbe interessarti anche: recensione OnePlus 9 Pro