La scorsa settimana HONOR ha lanciato la serie HONOR Magic3 e il tablet Tab V7 Pro, riaffermando di non avere alcuna intenzione di mettersi da parte: l’obiettivo dell’azienda dopo la separazione da Huawei è quello di divenire uno dei principali brand del settore mobile.

Questi aspetti sono stati ribaditi da George Zhao, il CEO del produttore cinese, nel corso di un’intervista rilasciata allo staff di GSMArena, in occasione della quale il dirigente ha confermato che nei progetti dell’azienda vi è il lancio sia della nuova serie di smartphone di punta che del tablet anche nei mercati internazionali, precisando che queste varianti dei device potranno contare sui Google Play Services.

In pratica, l’attuale piano di lavoro di HONOR prevede HMS in Cina e GMS a livello globale, il tutto senza escludere che in futuro anche altre piattaforme possano avere spazio pure in Cina.

Il CEO di HONOR ha grandi progetti per il futuro

Zhao ci ha tenuto a ribadire, inoltre, che chi acquisterà uno degli smartphone della serie HONOR Magic3 potrà aspettarsi almeno due importanti aggiornamenti software.

Ed è proprio l’attenzione al software, con una migliore esperienza utente rispetto alla concorrenza, l’obiettivo principale perseguito da HONOR, che punta a offrire un miglior rapporto qualità-prezzo anche quando non può superare il prodotti della concorrenza in termini di hardware.

C’è una buona notizia anche per chi si sta appassionando ai dispositivi pieghevoli: stando a quanto è stato rivelato da Zhao, infatti, il produttore cinese è al lavoro su un proprio smartphone di questo tipo, definito dal dirigente “la migliore soluzione pieghevole del settore”.

Per quanto riguarda l’aspetto hardware, infine, HONOR ha in progetto di continuare a vendere dispositivi in ​​tutti i principali segmenti, dai modelli più economici della linea X, alle offerte mainstream come HONOR 50 (in arrivo in Europa entro la fine del 2021), fino alle soluzioni premium della linea Magic.

