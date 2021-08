Il 12 agosto la società ha presentato la serie di punta HONOR Magic 3 composta da HONOR Magic 3, Magic 3 Pro e Magic 3 Pro+.

Lo smartphone è caratterizzato da un vistoso modulo fotografico posteriore ad anello per alloggiare l’obiettivo corrispondente alla variante.

Il CEO Zhao Ming: “HONOR Magic 3 non è ispirato a Huawei Mate 50”

Dopo l’evento di lancio, il CEO di HONOR, Zhao Ming, ha affermato che HONOR Magic 3 non è ispirato a Huawei Mate 50 né ha qualcosa a che fare con Huawei, sottolineando che il flagship di quest’ultima non è ancora stato lanciato e dovrebbe debuttare un anno dopo la scissione, quindi HONOR non è a conoscenza del suo design definitivo.

HONOR e Huawei sono diventate due aziende separate dal 17 novembre 2020 e pur essendo da allora in competizione, le due società sono ancora in buoni rapporti.

Zhao ha inoltre aggiunto che HONOR sta lavorando per elevare l’immagine dei suoi dispositivi per uscire dall’ombra della serie Huawei o Mate.

Il CEO dell’azienda ha anche parlato della tecnologia della fotocamera sotto lo schermo, puntualizzando che HONOR sta seguendo i progressi in questa nicchia.

Chiaramente HONOR Magic 3 rappresenta una serie ambiziosa per la società, tuttavia ci vorrà ancora tempo prima che l’ex brand di Huawei possa competere sul segmento degli smartphone di punta.

