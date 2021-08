Nella giornata di oggi la società di Mark Zuckerberg ha annunciato alcune nuove funzionalità per i propri servizi. Da una parte si tratta di nuove funzionalità, come nel caso di Facebook che aggiunge le storie nel feed delle notizie, dall’altra si tratta di miglioramenti della sicurezza di Messenger che introduce (finalmente) la crittografia end-to-end alle chiamate audio e video, ma non solo.

Messenger aggiunge la crittografia end-to-end alle chiamate audio e video

Nell’ultimo anno, anche a causa della pandemia da Covid-19, Facebook ha assistito a un’impennata nell’uso delle chiamate audio e video con oltre 150 milioni di videochiamate al giorno su Messenger, di conseguenza ha deciso di intervenire offrendo agli utenti la possibilità di poterlo fare con maggiore sicurezza: ovvero con la crittografia end-to-end.

Questo significa che nessun altro, incluso Facebook e relativi dipendenti, potrà vedere o ascoltare ciò che viene inviato o detto dalle persone che si chiamano su Messenger. Inoltre, l’azienda afferma che presto inizierà anche a testare ed estendere la crittografia end-to-end anche per le chat di gruppo, sia video che audio.

Novità in arrivo per Facebook e Instagram

Probabilmente i primi utenti si sono già imbattuti in questa novità. Proprio come su Instagram adesso anche Facebook, per incentivare l’utilizzo di questa funzione, mostra le storie dei contatti e delle pagine direttamente nel feed delle notizie (come da immagine).

Sul fronte Instagram invece ben presto potrebbero arrivare delle modifiche per i messaggi diretti, i cosiddetti Direct; al momento però non ci sono informazioni dettagliate e per valutarne l’efficacia l’azienda potrebbe valutare di offrire tali novità solo in alcuni determinati paesi, vi terremo aggiornati.

