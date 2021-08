Uno degli aspetti più interessanti per chi utilizza uno smartwatch è rappresentato dalla possibilità di mettere da parte lo smartphone e sfruttare l’orologio per ascoltare la propria musica con le cuffie ma, dopo la scomparsa di Google Play Music, a Wear OS mancava un servizio capace di garantire tale funzionalità.

Fortunatamente nei mesi scorsi il team di Spotify ha deciso di ascoltare le richieste degli utenti e si è messo al lavoro per offrire una soluzione che probabilmente sarà molto apprezzata da chi utilizza Wear OS.

Spotify fa felici gli utenti Wear OS

Invece di essere semplicemente in grado di controllare la musica riprodotta sul proprio telefono, gli utenti avranno finalmente la possibilità di riprodurre contenuti su Spotify da un dispositivo Wear OS e, aspetto ancora più importante, sarà anche possibile scaricare la propria musica e i podcast per la riproduzione offline (cosa molto comoda nel caso in cui si avesse uno smartwatch non dotato di connettività mobile).

Ebbene, probabilmente non saranno in tanti a stupirsi che il team di Spotify abbia deciso di annunciare la disponibilità del supporto della riproduzione offline proprio in occasione della presentazione ufficiale di Samsung Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 4 Classic, ossia gli smartwatch che faranno esordire Wear OS 3.0.

Così come spiega il team di Spotify, grazie a questa nuova funzionalità (che sarà disponibile nelle prossime settimane per i device con Wear OS 2.0 o versione superiore) gli utenti Premium potranno scaricare i loro album, playlist e podcast preferiti per ascoltarli offline mentre quelli gratuiti potranno riprodurre in streaming i propri brani in modalità Shuffle (ciò utilizzando una connessione Wi-Fi o cellulare) e scaricare i propri podcast preferiti direttamente sull’orologio.

Questi sono i passaggi da seguire per sfruttare la nuova funzionalità di Spotify:

dallo smartwatch trovare la musica e i podcast che si desiderano scaricare toccare “Scarica sullo smartwatch” per controllare i progressi, andare alla sezione Download sull’orologio una volta scaricati le playlist, gli album o i podcast selezionati nella propria libreria, si vedrà una piccola freccia verde accanto ai loro nomi collegare le cuffie e avviare la riproduzione

L’app Spotify può essere scaricata gratuitamente dal Google Play Store: