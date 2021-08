Di tanto in tanto il team di Android Auto aggiunge alcune funzionalità al sistema infotainment di Google per automobili senza grandi proclami. È quello che è accaduto anche in questi giorni quando un utente ha iniziato a notare la comparsa di una nuova scorciatoia nella dashboard di Android Auto, com’è possibile notare nell’immagine sottostante.

Musica, podcast, notizie e molto altro

Dalle informazioni pubblicate su Reddit, si scopre che l’icona posta di fianco il comando rapido per le notifiche e il pannello per la gestione del playback audio, permette di accedere a una nuova finestra pop-up contenente alcuni suggerimenti per la fruizione di musica, podcast, notizie e tanto altro. Un singolo tap su una delle icone mostrate a schermo, ad esempio quella della musica, avvia la riproduzione della playlist e la conseguente scomparsa della finestra pop-up.

Le poche informazioni relative alla nuova funzione di Android Auto svelano che i suggerimenti mostrati sono correlati alle applicazioni installate sul proprio dispositivo Android, ma non è chiaro se Google utilizzi metriche interne per suggerire contenuti correlati ai propri gusti o se faccia affidamento a informazioni provenienti dalle app installate.

Infine, per quanto riguarda la disponibile della funzione, non ci sono informazioni da parte di Google ma sempre più utenti stanno confermando la comparsa della nuova scorciatoia sulla dashboard.

