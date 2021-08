Xiaomi, alcuni mesi fa, aveva mostrato in video le incredibili prestazioni offerte dalla tecnologia di ricarica rapida da 200 W. L’azienda è da molto tempo che ci lavora e, secondo nuove informazioni pubblicate in rete, sembra che la compagnia avvierà la produzione di massa della tecnologia a partire dal prossimo anno.

L’HyperCharge arriverà su Xiaomi Mi MIX 5

Dal quel che è stato pubblicato su Internet, viene sottolineato che il primo smartphone a sfruttarla sarà Xiaomi Mi MIX 5 che, a questo punto, sarebbe atteso per il prossimo anno con appunto il supporto alla ricarica rapida da 200 W. Considerando le precedenti generazioni di Xiaomi Mi MIX come, ad esempio, il modello Xiaomi MIX 4 lanciato qualche giorno fa, il colosso cinese potrebbe effettivamente sfruttare questa famiglia di smartphone per presentare una tecnologia di altissimo livello.

La tecnologia HyperCharge di Xiaomi da 200 W è in grado di ricarica una batteria da 4000 mAh al 50% in appena 3 minuti, al 100% in otto. D’altro canto, la tecnologia di ricarica rapida in wireless da 120 W raggiunge invece il 100% di ricarica in 15 minuti. L’eventuale implementazione della ricarica da 200 W sarebbe una feature di impatto per Xiaomi Mi MIX 5, ma ad oggi non ci resta che attendere ulteriori notizie per scoprire quali saranno i piani di Xiaomi per il futuro.

