Xiaomi Mi 1, il primo smartphone di questo produttore, è stato lanciato in Cina nel 2011 e ha dato il via all’avventura di questo colosso della tecnologia nel settore mobile, rappresentando peraltro un vero punto di riferimento per l’azienda, trattandosi di un device con caratteristiche di fascia alta proposto a un prezzo accessibile.

Ebbene, Xiaomi ha annunciato un’interessante iniziativa in virtù della quale offrirà un rimborso a tutti quelli che hanno pre-ordinato e poi acquistato Xiaomi Mi 1.

A dire del colosso cinese, Xiaomi Mi 1 è riuscito a vendere 184.600 unità a 1.999 yuan ciascuna (pari al cambio a circa 260 euro) e ciò equivale a 370 milioni di yuan (pari al cambio a circa 46 milioni di euro).

Xiaomi rimborserà il prezzo del suo primo smartphone

Così come apprendiamo dal post pubblicato da Xiaomi sul social Weibo si intuisce che il rimborso sarà concesso sotto forma di credito da sfruttare per futuri acquisti nel negozio online dell’azienda piuttosto che in denaro ma si tratta ad ogni modo di un sistema molto simpatico per riconoscere la propria gratitudine ai primi utenti che hanno deciso di accordare fiducia a questo brand, destinato poi ad “esplodere” nel giro di qualche anno, fino a divenire uno degli attuali leader del mercato.

Ovviamente oggi con il credito rimborsato non sarà possibile acquistare un’altra ammiraglia di Xiaomi (i modelli top di gamma vengono proposti a prezzi molto più elevati, così come quelli della concorrenza) ma ci sono dispositivi interessanti in quella fascia di prezzo, come Redmi Note 10 Pro e POCO X3 Pro. Inoltre sempre in quella fascia di prezzo Xiaomi può vantare vari gadget smart home e dispositivi indossabili.

Ricordiamo che il colosso cinese nei giorni scorsi ha presentato ufficialmente il suo ultimo gioiellino, ossia Xiaomi Mi MIX 4, device che mira a divenire il nuovo punto di riferimento del settore mobile.

