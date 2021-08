Il weekend è ormai dietro l’angolo e sul Samsung Shop è il momento di accogliere due nuovi coupon che permetteranno di risparmiare su diversi prodotti, anche sui nuovissimi pieghevoli presentati solo ieri, Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy Z Flip3 5G. Scopriamo le offerte.

Gli sconti Samsung per il weekend: ci sono anche Galaxy Z Fold3 e Flip3 5G

Oltre alle offerte per i preordini che abbiamo visto ieri, sul sito del produttore è disponibile un nuovo coupon che consente di acquistare Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy Z Flip3 5G risparmiando il 5%. Non si tratta di una percentuale enorme, ma su prodotti da più di 1000 euro equivalgono a cifre comunque interessanti.

Il coupon è valido fino al 26 agosto 2021, salvo eventuali proroghe, e può essere applicato direttamente nel carrello dopo aver aggiunto uno dei due smartphone pieghevoli:

Gli smartphone possono essere acquistati anche con pagamento rateizzato a partire da 49,94 euro al mese, oppure sfruttando le proposte Samsung Value (si parte da 500 euro).

In aggiunta, se non siete interessati ai due prodotti qui sopra potreste considerare il codice sconto SUMMERFLASH, che permette di ottenere uno sconto del 10% su una selezione di prodotti disponibili sullo shop Samsung ufficiale. La promozione è in questo caso valida fino al 16 agosto 2021 compreso.

Potrebbe interessarti: Quanto dureranno Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Z Flip3 5G lato aggiornamenti