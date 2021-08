A distanza di poche ore dal lancio di Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy Z Flip3 5G, i wallpaper ufficiali dei nuovi smartphone pieghevoli di Samsung sono già disponibili al download.

I wallpaper di Samsung Galaxy Z Fold3 5G

Sono 10 i wallpaper realizzati dal team di designer per Samsung Galaxy Z Fold3 5G, tutti in stile astratto. I wallpaper per il display interno hanno una risoluzione pari a 2520 x 2520 pixel, mentre quelli per la porzione esterna da 2260 x 2260 pixel. Sono stati aggiunti anche due wallpaper DeX con risoluzione pari a 1920 x 1920 pixel.

Scarica i wallpaper

I wallpaper di Samsung Galaxy Z Flip3 5G

Venendo poi a Samsung Galaxy Z Flip3 5G, anche in questo caso i wallpaper sono tutti in stile astratto ma in questo caso sono molto di più. I 20 wallpaper realizzati per questo smartphone sono realizzati appositamente anche per il piccolo display secondario, sebbene sia molto più piccolo di quello interno

Come sempre vi consigliamo di utilizzare come wallpaper solo quelli disponibili nelle cartelle di Google Drive linkate all’interno dell’articolo; quelle presenti in galleria hanno solo scopo illustrativo e non sono a risoluzione massima per questioni di spazio.

Scarica i wallpaper

