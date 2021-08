A seguito della presentazione ufficiale della nuova famiglia di dispositivi wearable Samsung Galaxy Buds 2 e Samsung Galaxy Watch 4, il colosso sudcoreano ha preso la palla al balzo per aggiornare anche Galaxy Wearable, l’applicazione companion per gestire a 360° tutti gli indossabili a marchio Samsung.

Un refresh della UI atteso da tanto tempo

L’elemento chiave su cui ruota l’aggiornamento dell’applicazione Galaxy Wearable è certamente quello di svecchiare la UI e rendere più semplice la gestione dei dispositivi dell’azienda. Oltre all’arrivo del supporto al tema chiaro – finora l’app offriva solo una palette di colori scuri -, i designer Samsung hanno anche mandato in pensione i tab inferiori a favore invece di un menu laterale molto più comodo e bello da vedere.

Tappando su uno dei dispositivi wearable presenti nell’app, un nuovo menu permette all’utente di gestire meticolosamente tutte le funzioni legate ad esso, sia che si tratti di smartwatch che di cuffie true wireless. A tal proposito, con il nuovo menu è possibile attivare rapidamente la cancellazione attiva del rumore (ANC), la modalità ambiente e gestire anche i profili di equalizzazione.

Dove aggiornare Galaxy Wearable

Sebbene l’aggiornamento dovrebbe essere già disponibile al download sul Play Store tramite il badge in calce alla news, è probabile che non sia ancora a disposizione nel nostro Paese. In tal caso potete scaricare l’APK della versione aggiornata a questo link di APK Mirror, ricordandovi anche di procedere al download dei plugin per i propri dispositivi:

Aggiorna Galaxy Wearable