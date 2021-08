Attraverso un post sul proprio blog ufficiale firmato dal capo Adam Mosseri, Instagram ha annunciato l’introduzione di nuovi strumenti pensati per proteggere la propria community dagli abusi, intesi in termini di molestie e manifestazioni di odio online.

Questo nuovo annuncio si pone sulla scia di quello di fine luglio, con il quale Instagram si schierava contro il razzismo e l’odio in Rete.

Instagram: le nuove funzioni contro gli abusi in sintesi

Le nuove funzioni annunciate dal capo di Instagram per contrastare le condotte abusive sulla piattaforma possono essere così riassunte:

la possibilità di limitare i commenti e le richieste di messaggi durante i picchi di maggiore attenzione;

avvertimenti più decisi quando gli utenti provano a pubblicare commenti potenzialmente offensivi;

rilascio su scala globale della funzione Parole nascoste (“Hidden Words”), che offre la possibilità di filtrare le richieste di DM (Direct Messages) offensive.

Instagram – dice Mosseri – avverte la responsabilità di fare in modo che tutti gli utenti della piattaforma si sentano al sicuro. Per questo motivo, su Instagram non sono consentiti discorsi di odio o forme di bullismo e quelli eventualmente riscontrati vengono rimossi.

L’obiettivo, però, è quello di prevenire simili forme di abuso, così che gli utenti non debbano proprio subirle; per perseguirlo, Instagram presta costantemente orecchio ad esperti e community e lavora a nuove funzioni per offrire agli utenti un controllo più forte sulla propria esperienza d’uso della piattaforma.

Come detto nella sintesi, Limiti (Limits) è il primo nuovo strumento introdotto da Instagram per aiutare i propri utenti a tutelarsi contro il proliferare di commenti e richieste di DM offensivi.

Questa nuova funzione si attiva molto facilmente, come mostra l’immagine, e permette di nascondere automaticamente commenti e richieste di messaggi provenienti da altri utenti non presenti tra i follower o che hanno iniziato a seguire l’utente solo di recente.

Lo strumento è stato creato da Instagram soprattutto sentendo di come creator e figure pubbliche vengano talvolta sommersi da simili commenti e richieste di DM da perfetti sconosciuti.

Mentre talvolta si tratta di una mera espressione di supporto – come, ad esempio, per l’esposizione mediatica derivante da una medaglia vinta alle Olimpiadi –, in tanti altri casi si tratta di messaggi e commenti indesiderati e offensivi. Alcuni esempi tanto significativi quanto inaccettabili si sono verificati dopo la finale di Euro 2020, quando alcuni calciatori inglesi di colore sono stati sommersi da insulti razzisti.

Dal punto di vista dei creator, però, c’è naturalmente interesse a rimanere in contatto con la propria community e quindi a non disattivare del tutto i commenti e i messaggi, per questo Limiti è la soluzione che permette di conciliare entrambe le esigenze.

La nuova funzione Limiti è già disponibile per tutti ed è reperibile nelle Impostazioni, sotto la voce Privacy.

Avvisi più forti contro le offese

Ad oggi, Instagram già mostra un avviso apposito qualora qualcuno cerchi di pubblicare commenti potenzialmente offensivi; se la situazione si ripete, ne viene mostrato uno più deciso con annesso invito ad attenersi alle Community Guidelines e avvertimento che il commento offensivo potrebbe essere rimosso o nascosto.

Adesso Instagram si occupa della questione con maggiore decisione: l’avviso più forte viene mostrato già al primo commento potenzialmente molesto. Infatti, è stata rilevata una buona efficacia deterrente di questi avvisi: solo la scorsa settimana ne sono stati mostrati a milioni ogni giorno e quasi nel 50% dei casi i commenti sono stati modificati o cancellati.

Parole nascoste in roll out per tutti

Un altro strumento per proteggere gli utenti contro molestie in commenti e DM è Parole nascoste (“Hidden Words“), che, attivabile dalla sezione Privacy delle Impostazioni, permette di filtrare automaticamente parole, frasi o emoji offensive inserendole in una Hidden Folder, che può rimanere anche sempre chiusa. La stessa funzione filtra anche le richieste DM che potrebbero essere spam o di infima qualità.

Lanciata mesi addietro in alcuni Paesi, questa funzione arriverà per tutti, su scala globale, entro la fine del mese e gli account con parecchio seguito verranno invitati a sfruttarla.

La lista di parole, hashtag ed emoji offensivi è in continuo aggiornamento ed è rafforzata dall’opzione “Hide More Comments“, che nasconde quelli potenzialmente offensivi anche se non contrari alle regole di Instagram.

Queste novità non costituiscono un punto di arrivo per Instagram, che comunque continuerà a lavorare per contrastare l’odio online.

Come installare la versione più recente di Instagram per Android

La versione più aggiornata di Instagram per Android è disponibile al download dal Google Play Store cliccando sul badge sottostante.

