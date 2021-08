La versione 92 di Google Chrome per iOS aveva aggiunto la possibilità di bloccare i tab della navigazione in Incognito dietro l’accesso biometrico. Google sta finalmente iniziando i lavori per portare la stessa identica feature anche su Google Chrome per Android, come si scopre da un nuovo commit pubblicato su Chromium Gerrit.

Privacy al sicuro con l’accesso biometrico

I colleghi di XDA sono riusciti a rendere operativo il flag di Google Chrome Canary dietro cui si cela la possibilità di bloccare i tab della modalità Incognito dietro l’accesso biometrico. Ecco cosa recita il testo aggiunto dal team di Google: “Quando attivato, l’impostazione appare in Settings > Privacy e Sicurezza per abilitare la autenticazione per accedere ai tuoi tab preesistenti nella modalità Incognito.”

Il flag in questione, attivabile inserendo il codice chrome://flags#incognito-reauthentication-for-android nella barra di ricerca dell’ultima versione di Google Chrome Canary, purtroppo non rende disponibile la funzionalità nemmeno dopo avere impostato su “Enable” l’apposito tasto. Una volta accessibile, tutti i tab aperti nella modalità Incognito saranno nuovamente a disposizione dell’utente solo dopo avere effettuato l’accesso biometrico, così da proteggere al massimo la propria privacy.

Se volete essere tra i primi a utilizzare la funzionalità una volta disponibile, potete scaricare l’ultima versione di Google Chrome Canary dal badge del Play Store sottostante.