Nelle scorse ore Google ha rilasciato la beta 4 di Android 12 per tutti i Google Pixel supportati, accorciando così la distanza che ci separa dal tanto atteso rilascio del nuovo sistema operativo atteso per questo autunno. Scavando all’interno degli APK della nuova beta abbiamo scoperto importanti novità circa i componenti attesi su Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro ma, grazie ai colleghi di XDA, in queste ore abbiamo la possibilità di ammirare il nuovo sistema di ricerca disponibile su Google Pixel Launcher.

Risultati di ricerca fulminei

Scovato per la prima volta nella beta 2 di Android 12, solo con l’arrivo della beta 4 è stato possibile attivare il nuovo sistema di ricerca tramite il root del proprio smartphone. La nuova barra di ricerca del Google Pixel Launcher prende il posto quello basato sul widget dell’app Google integrato nell’app drawer di Pixel Launcher, offrendo la possibilità di cercare applicazioni, scorciatoie, widget, impostazioni, contatti, conversazioni e molto altro – è presente una nuova sezione delle impostazioni che permette di selezionare quali risultati mostrare durante la ricerca.

La nuova barra di ricerca del Pixel Launcher sfrutta a pieno la nuova API AppSearch integrata per la prima volta con il rilascio della beta 3 di Android 12. Essa offre un sistema di ricerca system wide offline sul proprio dispositivo che gli sviluppatori possono liberamente integrare all’interno delle proprie applicazioni. Come si può notare nel video sottostante, la ricerca è adesso estremamente più veloce e immediata, il che farà certamente piacere ai tanti che si lamentavano della lentezza del vecchio sistema.

