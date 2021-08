Dopo mesi di indiscrezioni, alla fine di luglio Huawei ha finalmente presentato ufficialmente la serie Huawei P50 e il team di DxOMark si è messo subito all’opera per mettere alla prova uno dei punti di forza di Huawei P50 Pro, ossia il suo display.

DxOMark ha già testato il comparto fotografico di questo smartphone, che ha così raggiunto la vetta della sua classifica dedicata alle prestazioni del comparto imaging.

Ricordiamo che tra le principali caratteristiche di Huawei P50 Pro troviamo un display OLED da 6,6 pollici con refresh rate a 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 888 4G, 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna, una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale True-Chroma Camera da 50 megapixel, una fotocamera frontale da 13 megapixel e una batteria da 4.360 mAh (con supporto alla ricarica rapida cablata a 66 W e wireless a 50 W).

DxOMark mette alla prova lo schermo di Huawei P50 Pro

Lo schermo del nuovo smartphone di Huawei può contare sulle seguenti feature:

pannello OLED

diagonale da 6.6 pollici (91.3% screen-to-body ratio)

dimensioni 158,8 x 72,8 x 8,5 mm

risoluzione 2.700 x 1.228 pixel

aspect ratio 19,8:9

densità 450 ppi

refresh rate fino a 120 Hz

touch sampling rate fino a 300 Hz

Nei test condotti da DxOMark il display di Huawei P50 Pro è stato capace di ottenere 93 punti, grazie ai quali raggiunge il primo posto della relativa classifica, lasciandosi alle spalle Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Exynos) con 91 punti e Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (Snapdragon) con 90 punti.

Tra gli aspetti positivi i tester segnalano la luminosità per la visione di video HDR10, la leggibilità in interni e in condizioni di luce bassa e la sensibilità del touch.

Non hanno convinto del tutto il team di DxOMark, invece, la luminosità predefinita (è troppo bassa per una leggibilità piacevole in esterno), una leggera dominante giallo/verde, la mancanza di dettagli nei toni scuri durante la visione di contenuti video HDR10 e i cali di fotogrammi all’avvio dei videogiochi in alcune occasioni.

Potete trovare tutti i test condotti da DxOMark seguendo questo link.

