Nel dicembre 2020 il colosso di Mountain View ha lanciato una riprogettazione di Google Assistant e nei giorni scorsi la relativa interfaccia ha iniziato a cambiare nuovamente sugli smartphone della serie Google Pixel.

Il nuovo design ora appare su altri smartphone Android con delle piccole modifiche: una maggiore enfasi su Google Lens e un pannello più corto con il logo in bianco o nero a seconda del tema, accanto al messaggio “Ciao, come posso aiutarti?”

Il nuovo pannello di Google Assistant è più compatto ed esalta Lens

Ora sono proposti solo i due suggerimenti “Screenshot” e “Lens” in una nuova posizione nella parte superiore del pannello che è occasionalmente più alto per consentire a Google di suggerire una funzionalità vocale relativa all’app, come ad esempio “Cosa c’è sul mio schermo?”.

Toccando il relativo pulsante si acquisisce lo screenshot e lo si invia a Google Lens per l’analisi. Alcune persone potrebbero trovare più immediato questo approccio rispetto alla scorciatoia che avvia la fotocamera live, mentre altri dovrebbero abituarsi ad avviare lo strumento dall’App Google o dal collegamento della schermata iniziale.

Nel complesso questa interfaccia utente è simile a quella apparsa per la prima volta nel fine settimana e precedentemente è stata individuata su uno smartphone Google Pixel 3 con Android 11 e l’ultima versione beta dell’App Google.

