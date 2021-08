A quanto pare Google è al lavoro per migliorare l’esperienza utente dell’app YouTube per Android: dopo la nuova gesture per la navigazione all’interno dei video, il celebre servizio di streaming introduce un’interessante funzione per passare più comodamente e rapidamente da un capitolo all’altro.

YouTube vuole semplificare il passaggio tra i capitoli dei video

Risulta già possibile andare avanti o indietro di 10 secondi all’interno dei video toccando due volte lo schermo con un dito nella parte destra o sinistra, ma YouTube sta iniziando a integrare qualcosa di più avanzato. Toccando due volte con due dita negli stessi punti si può infatti passare al capitolo precedente o successivo, a patto che il video ne disponga.

Dato che per compiere l’azione è necessario usare due dita, non dovrebbero esserci problemi di “confusione” con lo skip di 10 secondi, che ne richiede solo uno. La novità sembra aver fatto capolino a partire dall’app YouTube per Android in versione 16.30.35, ma non su tutti i dispositivi: si tratterà quasi certamente di una distribuzione lato server.

Avete notato anche voi questa novità di YouTube per Android? Fatecelo sapere nel solito spazio riservato ai commenti qui in basso. Se volete aggiornare l’app all’ultima versione disponibile potete recarvi sul Google Play Store oppure scaricare e installare manualmente l’APK a questo link (APKMirror).

Potrebbe interessarti: migliori smartphone Android: la classifica di agosto 2021