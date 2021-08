Da ormai diversi anni a questa parte la fotocamera è uno degli aspetti più importanti per chi si ritrova a dover acquistare un nuovo smartphone. Anche gli smartphone più economici iniziano ad integrare soluzioni capaci di assicurare scatti di alta qualità, ma Samsung potrebbe rivoluzionare la fotografia su mobile con una nuova tecnologia.

Sistema meccanizzato per FoV variabile

Un brevetto pubblicato dal WIPO (World Intellectual Property Organization) in questi giorni, infatti, mostra un sistema fotografico con apertura e campo visivo variabile attraverso un sistema meccanizzato. All’interno delle 19 pagine relative al brevetto, è possibile notare come gli ingegneri del colosso sudcoreano abbiano pensato a un modulo capace di far cambiare l’apertura e il campo visivo delle lenti a piacimento.

La documentazione prende in esame uno smartphone costituito da tre sensori (telescopico, grandangolare e ultra grandangolare) in cui, nella condizione di partenza, sono posizionati uno di fianco all’altro. In relazione alle condizioni di scatto, però, l’utente avrebbe la libertà di muovere la lente centrale in basso o in alto comportando lo scorrimento verso l’interno degli altri due sensori.

Un angolo di apertura molto aperto offrirebbe la possibilità di scattare foto in primo piano con un effetto bokeh definito e naturale, mentre un angolo piuttosto stretto rappresenterebbe la situazione ideale per scattare foto panoramiche conservando molti dettagli.

Trattandosi di un brevetto non è ancora chiaro se e quando Samsung porterà questa nuova tecnologia all’interno di uno smartphone ma, considerando l’enorme impegno dell’azienda in quest’ambito, non ci stupirebbe se un giorno troverà posto all’interno di una nuova generazione di Galaxy di fascia alta.

