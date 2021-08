Sebbene ci siano molti strumenti per trovare le offerte migliori è ancora necessario un po’ di lavoro da parte nostra per trovare i prezzi più convenienti.

Con un futuro aggiornamento di Google Chrome, potrebbe essere ancora più facile trovare prodotti ai loro migliori prezzi.

Chrome potrebbe aggiungere una lista della spesa nei segnalibri

Una serie di nuovi commit individuati da Android Police su Chromium Gerrit suggeriscono che il gigante di Mountain View intende aggiungere in Chrome una nuova funzionalità simile al monitoraggio dei prezzi.

Questa funzionalità chiamata internamente “Wall-e” opera in tandem con il suo tracker dei prezzi per aiutare a rendere molto più facile lo shopping dei prodotti al prezzo più basso mentre si naviga online.

Al momento non è ancora possibile stabilire esattamente come funzionerà, ma il codice prototipo indica che quando l’utente ha una scheda di un prodotto aperta con il monitoraggio dei prezzi attivato, Chrome terrà d’occhio le relative offerte e se troverà uno sconto lo avviserà del calo di prezzo.

L’utente avrà facoltà di scegliere di salvare il prodotto per dopo o di ignorarlo, ma salvandolo Chrome aggiungerà la pagina web dell’articolo ai suoi segnalibri memorizzati in un carosello pieghevole nella parte superiore.

La cartella si popolerà mentre l’utente continuerà a salvare i prodotti in vendita trovati da Chrome ordinandoli in base ai più recenti, tuttavia non è chiaro se il browser di Google sincronizzerà la cartella della lista della spesa tra le piattaforme desktop.