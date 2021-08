Nonostante Google abbia rilasciato l’aggiornamento 6.8 di Android Auto, un gran numero di utenti è ancora colpito da un bug vecchio di due anni. Risale infatti a settembre 2019 la segnalazione sul forum ufficiale di Google del bug che colpisce alcuni utenti a seguito del raggiungimento del 100% di carica del proprio smartphone.

Nessuna soluzione a quasi due anni di distanza

In questa situazione, non si capisce ancora per quale motivo, la connessione tra lo smartphone e il sistema di infotainment si interrompe obbligando così l’utente a ristabilirla manualmente. Sul forum Google l’ultimo messaggio rilasciato da un Community Specialist risale a novembre 2020: in quell’occasione veniva detto che “il team sta lavorando per correre il problema che si verifica quando Android auto ‘si disconnette dopo che la batteria del tuo telefono raggiunge un livello di carica sufficiente‘”.

Come spesso accade quando passa del tempo prima dell’arrivo di un fix ufficiale, numerosi utenti si sono ingegnati per trovare una soluzione alternativa al problema. Sembra, infatti, che in alcuni casi la disattivazione della modalità di ottimizzazione della batteria all’interno delle impostazioni di Android Auto eviti il presentarsi del bug.

Il team di Android Auto ha ancora diversi bug aperti a cui non ha ancora dato risposta come, ad esempio, quello relativo alle icone del meteo mancanti.