Lo store Xiaomi accoglie le offerte della Holiday Week con sconti fino al 50%

Sullo store online di Xiaomi le offerte non mancano mai e oggi, 9 agosto 2021, prende il via la Holiday Week, che proseguirà fino al 22 agosto e comprende sconti fino al 50 percento anche su prodotti Redmi e POCO.

Xiaomi: info sulla Holiday Week

In attesa di nuovi prodotti, tra cui l’atteso e chiacchieratissimo Xiaomi Mi MIX 4, il produttore cinese si consola con l’ennesima iniziativa promozionale online.

Oltre alle offerte (fino al 50 percento), la Holiday Week prevede un meccanismo più articolato. Prima di tutto, Xiaomi ha previsto una sorta di bonus legato al “login quotidiano“: basta accedere ogni giorno, fino al 15 agosto, per avere diritto a sconti e altro. Oggi, ad esempio, è possibile riscuotere 200 Mi Points. Inoltre, effettuando il login ogni giorno e ottenendo cinque stelle, si ha diritto a riscuotere 400 Mi Points, che sono convertibili in un coupon da 10 euro.

Rimane la possibilità di invitare amici per ottenere coupon da 10 euro (è possibile arrivare ad un massimo di 50 euro invitandone altri).

Come sempre, i nuovi clienti che effettuino ordini tramite l’app Mi Store hanno diritto ad uno sconto extra di 5 euro. Inoltre, su alcuni prodotti appositamente indicati, è possibile pagare in 12/24 mesi a tasso zero tramite Findomestic.

Offerte Holiday Week di Xiaomi (9 – 22 agosto 2021)

Entrando nel merito delle offerte predisposte da Xiaomi per questa Holiday Week, sullo store è prevista una suddivisione in tre sezioni: NO IVA, Offerte speciali e Speciale Ecosystem.

Tutte le offerte descritte e maggiori informazioni sono disponibili al link sottostante:

