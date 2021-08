Come abbiamo già avuto modo di appurare le scorse settimane, le offerte eBay degli Imperdibili non vanno in vacanza. Questa volta gli sconti riguardano sia smartphone sia tablet Android e proseguiranno fino ai primi giorni di settembre: andiamo a scoprire le promozioni migliori.

Le migliori offerte eBay degli Imperdibili (9 agosto – 6 settembre 2021)

Le offerte che stiamo per scoprire riguardano tanti modelli di smartphone Android di vari produttori e di tutte le fasce di prezzo, e anche qualche tablet. Salvo esaurimento scorte, le proposte sono valide su eBay da oggi, 9 agosto 2021, fino alle 7:59 del 6 settembre. Vediamole subito senza ulteriori indugi.

Offerte smartphone Android eBay

Offerte tablet Android eBay

Queste erano dunque le migliori offerte eBay su smartphone e tablet Android a disposizione in queste settimane. Se volete scoprire tutti gli sconti non dovete fare altro che seguire il link qui di seguito. Vi ricordiamo che fino al 18 agosto compreso è disponibile su eBay un coupon per uno sconto del 15% su una selezione di prodotti a marchio Xiaomi.

Offerte eBay Imperdibili (9 agosto – 6 settembre 2021)

Potrebbe interessarti: quale compro a 400 euro? Mi 11 Lite 5G vs Galaxy A52 5G vs Poco F3 vs Find X3 Lite