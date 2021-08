L’anno scorso YouTube ha perso la possibilità di saltare a un qualsiasi momento nel video toccando un punto qualsiasi della barra di avanzamento.

Lo scopo era apparentemente quello di evitare i frustranti tocchi accidentali, ma invece di renderla un’impostazione opzionale, la funzionalità è stata completamente rimossa.

Ora Google stia sperimentando un nuovo gesto che potrebbe rendere il cambiamento meno drastico e regressivo.

YouTube sperimenta un nuovo gesto per la navigazione nei video

Attualmente è possibile toccare lo schermo mentre si guarda un video per far apparire la barra di avanzamento in basso che permette di navigare nel contenuto con una pressione prolungata e trascinando il cursore.

Il team di YouTube sta testando una soluzione più pratica attraverso un nuovo gesto: basta toccare e tenere premuto un punto qualsiasi dello schermo, quindi far scorrere dito a sinistra o a destra per navigare all’interno del video, mentre la barra di ricerca rifletterà il movimento.

L’attivazione della funzionalità viene confermata da un messaggio “Scorri a sinistra o a destra per cercare” e successivamente dal messaggio “Doppio tocco per andare avanti e indietro di 10 secondi” nella parte superiore del video.

A parte una maggiore praticità non c’è nessun altro vantaggio in questo metodo rispetto a fare la stessa cosa sulla barra di ricerca.

Il nuovo gesto per lo scorrimento all’interno del video è ancora in fase di implementazione come test lato server riservato ad alcuni utenti selezionati ed è stato individuato nella versione 16.31.34 beta dell’app YouTube.

Il relativo APK da scaricare e installare manualmente è disponibile su APK Mirror, oppure potete provare ad aggiornare l’app YouTube tramite il Play Store utilizzando il badge sottostante.

