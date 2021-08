Xiaomi Mi 11 5G, oltre a essere stato il primo smartphone al mondo a montare il processore Qualcomm Snapdragon 888, è anche uno tra i migliori smartphone Android del 2021. La grande qualità del telefono è uno dei motivi per cui oggigiorno Xiaomi è il primo produttore di smartphone al mondo, un risultato incredibile e più che meritato.

Cosa fare in caso di problemi al Wi-Fi

Purtroppo, però, come vuole il detto, non tutte le ciambelle nascono col buco. Alcuni utenti di Xiaomi Mi 11 5G, infatti, nel corso del tempo, hanno lamentato più volte di alcuni bug relativi al Wi-Fi del telefono. Nello specifico, gli smartphone interessati dal problema mostrano l’impossibilità di attivare il Wi-Fi e l’hotspot.

A tal proposito la compagnia cinese ha ufficialmente svelato la strategia pensata appositamente per affrontare il problema alla radice e al contempo soddisfare le alte aspettative dei propri utenti. In un post pubblicato su Weibo, scopriamo che il colosso offre tre strade differenti per risolvere il problema:

gli utenti interessati dal problema, a seguito di test effettuati sul prodotto in post vendita, possono ottenere la sostituzione del telefono; se dovessero esserci problemi anche sul prodotto sostitutivo, gli utenti possono restituire il dispositivo entro 7 giorni, richiedere la sostituzione entro 15 giorni, oppure restituirlo e vederselo nuovamente sostituito; gli utenti che non hanno tali problemi ma che temono per i propri dispositivi, possono fare richiesta del servizio di garanzia estesa che copre ulteriori 6 mesi.

