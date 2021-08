CK Hutchison, azionista unica di WINDTRE, ha pubblicato i risultati finanziari del Gruppo e dell’operatore italiano aggiornati al secondo trimestre 2021.

Nonostante CK Hutchison abbia ridotto il debito perfezionando la vendita delle torri di WINDTRE in Italia, i dati relativi al Bel Paese continuano a pesare sull’andamento del Gruppo TRE in Europa che perde il 2% della base di clienti complessiva.

La flessione ha portato anche a un EBITDA in calo del -5% su base annua, solo in parte compensato dalla riduzione delle spese operative.

I principali dati finanziari di WINDTRE in Italia

In relazione a WINDTRE e dunque sul mercato italiano, i ricavi totali del Gruppo al primo semestre del 2021 sono stati pari a 2,085 miliardi di euro, in calo del 10% rispetto all’anno scorso. Anche l’EBITDA è sceso del 7%, mentre le spese operative sono diminuite passando dai 747 milioni dell’anno precedente a 650 milioni di euro.

La base clienti della rete mobile complessiva registrata ammonta a 21 milioni, in calo di 1,5 milioni rispetto al primo semestre del 2020, mentre la base clienti attiva è scesa a 19,2 milioni di utenti, contro i 20,3 milioni dell’anno precedente.

Ai clienti di rete mobile si aggiungono 2,9 milioni di linee fisse, tuttavia non c’è nessun riferimento all’operatore secondario Very Mobile.

I ricavi medi mensili per singolo cliente (ARPU) corrispondono in media a 11,58 euro al secondo trimestre del 2021 (-1% su base annua). Nello specifico, l’ARPU prepagato è di 10,62 euro e quello in abbonamento è di 12,57 euro.

Il margine medio netto per singolo utente attivo (AMPU) è invece di 9,41 euro al mese, mentre il tasso di abbandono è in media a 1,4% contro il precedente 1,3%.

In Europa i ricavi a livello di Gruppo CK Hutchison nelle telecomunicazioni ammontano a 43,160 miliardi di dollari, con 38 milioni di clienti e una copertura in 5G abbastanza diffusa.

Tuttavia l’Italia rimane il paese con il numero di gran lunga più elevato di clienti e con i ricavi maggiori, nonostante il calo ancora in corso in termini di base clienti e ricavi.

Quest’anno CK Hutchison sarà impegnata, oltre che sulla copertura e sulla riduzione delle spese operative, anche nella vendita delle torri in Regno Unito a Cellnex, un affare da 10 miliardi di euro.

