I servizi di messaggistica istantanea negli ultimi anni senza dubbio hanno stravolto le abitudini degli utenti, che sempre meno di frequente ricorrono agli SMS per comunicare con i propri amici e familiari ma, stando ad una nuova indagine di mercato, questo strumento continua ad avere un proprio seguito.

Almeno ciò è quanto emerge dallo studio condotto a livello europeo da Pwc per Esendex, secondo il quale sono soprattutto le aziende a puntare sugli SMS come strumento per veicolare i messaggi ai propri clienti (nel 2020 in Italia le aziende e le organizzazioni hanno inviato 5,3 miliardi di SMS).

Gli SMS sono cresciuti ancora nel triennio

Come apprendiamo da Corriere Comunicazioni, negli ultimi 3 anni il settore degli SMS ha fatto registrare una crescita del 35% e nel prossimo triennio l’aumento potrebbe arrivare addirittura al +45%.

Questi numeri si possono spiegare con la capacità di penetrazione vantata dagli SMS, ragion per cui le aziende preferiscono continuare a puntare su tale strumento per raggiungere i propri clienti.

Del resto, gli italiani sono sempre più “innamorati dello smartphone” (sono 35,1 milioni gli utenti attivi, con un incremento di utilizzo del 69% nel 2020) e, pertanto, il cellulare rappresenta per le aziende un vero e proprio canale di accesso privilegiato per raggiungere i propri clienti e mantenere con loro un dialogo continuativo.

Il settore che sfrutta maggiormente gli SMS per comunicare con la propria utenza è quello delle telecomunicazioni: dall’attivazione di nuovi contratti alla gestione delle pratiche, dalle richieste di assistenza al marketing, dall’invio di promemoria alla fidelizzazione della clientela, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Ed anche gli utenti sembrano apprezzare questo sistema di comunicazione con le aziende: il 57% degli intervistati, infatti, sostiene di preferire queste modalità di contatto rispetto a forme di comunicazione più tradizionali (come le telefonate o le lettere).

A dire di Carmine Scandale, Head of Sales di Esendex Italia, in futuro i servizi via mobile saranno sempre più personalizzati e le aziende che sapranno cogliere questa opportunità potrebbero riuscire a ottimizzare i costi e raggiungere più elevati livelli di soddisfazione degli utenti. Con buona pace di chi dava per spacciati gli SMS.

Leggi anche: le migliori offerte telefoniche