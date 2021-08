Il Samsung Shop accoglie alcune promozioni pensate per chi è interessato all’acquisto di un nuovo smartphone o tablet Android, oppure desidera portarsi a casa un notebook della serie Galaxy Book. Inoltre il sito lancia un codice sconto del 10% valido per tutto il weekend, fino a lunedì 9 agosto 2021.

Samsung Galaxy S21, Galaxy S20 FE, Galaxy Tab S7 e Galaxy Book in offerta speciale

Le offerte del Samsung Shop riguardano Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+, Samsung Galaxy S21 Ultra, che possono essere acquistati con 150 euro di sconto fino al 16 agosto 2021 (salvo proroghe). Stesso sconto, ma con scadenza diversa (31 agosto), per Samsung Galaxy S20 FE e S20 FE 5G e per i tablet Samsung Galaxy Tab S7 e Samsung Galaxy Tab S7+.

A questi ribassi si aggiungono quelli per Samsung Galaxy Book, Galaxy Book Go, Galaxy Book Pro e Galaxy Book Pro 360, che possono essere acquistati con il 10% di sconto fino alla fine del mese di agosto. Ecco come sfruttare i codici sconto:

In aggiunta è disponibile sul sito il codice sconto SUMMERFLASH, che offre un ribasso del 10% valido fino al 9 agosto 2021 su una selezione di prodotti (le esclusioni le trovate a questo link). Il coupon deve essere inserito dopo aver aggiunto il prodotto corrispondente al carrello: noterete senza grosse difficoltà il campo “Codice promozionale” dove digitarlo.

