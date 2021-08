Non è la prima volta che parliamo di brevetti Huawei relativi a dispositivi pieghevoi, e in queste ore il WIPO (World Intellectual Property Office) ha pubblicato nel proprio database la richiesta di brevetto di un dispositivo molto singolare.

Display estraibile con magneti

La documentazione di ben 21 pagine fa riferimento a uno smartphone munito di un display estraibile in tre modalità differenti. Infatti, grazie al particolare sistema di rulli interni e magneti, l’idea di Huawei sarebbe quella di offrire agli utenti uno smartphone con display capace di allungarsi verso l’esterno senza che appaiano increspature o pieghe.

Realizzato con tecnologia POLED, ovvero con uno strato di plastica organica, da esteso lo smartphone protagonista del brevetto potrebbe facilmente raggiungere una diagonale tipica di un tablet. Secondo alcuni calcoli il display completamente esteso avrebbe una dimensione del 70% superiore al suo stato da avvolto, il che consentirebbe di arrivare a 11 pollici di larghezza considerando una diagonale di partenza di 6,5 pollici.

Il brevetto mostra unicamente la porzione frontale del dispositivo, dove lungo il lato sinistro sono ben visibili quelli che dovrebbero essere gli alloggi per fotocamere e/o sensori vari. In definitiva Huawei sta studiando in lungo e in largo come realizzare la nuova generazione di smartphone con display pieghevoli/estraibili, così da competere ad armi pari con Samsung che proprio fra pochissimi giorni svelerà Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy Z Flip3, il futuro della fortunata serie di smartphone pieghevoli.

In copertina Huawei Mate X2

