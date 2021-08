Gboard è una delle tastiere più amate ed utilizzate del mondo Android, e Google è sempre al lavoro per migliorare le sue funzionalità e la sua versatilità. Durante il mese di giugno la tastiera virtuale era stata dotata di una nuova funzione, che mostrava nella barra dei suggerimenti una parte del testo presente negli appunti, così da poterlo incollare in maniera rapida, senza dover passare dalla finestra di dialogo di sistema.

Questa funzionalità è decisamente utile e piuttosto apprezzata in quanto permette di risparmiare tempo rendendo più snella l’operazione di copia/incolla. Nel caso in cui dovessimo selezionare e copiare del testo che include numeri di telefono, indirizzi o URL, queste verrebbero visualizzate in contemporanea ad altro testo copiato sulla barra dei suggerimenti, creando un po’ di confusione e intasando la barra stessa. Questo porta poi l’utente a utilizzare il metodo classico di copia/incolla, rendendo vani gli sforzi di Google.

Gboard 10.9 (al momento una versione beta) permette di disattivare la visualizzazione di queste tre tipologie di appunti nella barra dei suggerimenti, dando la possibilità all’utente di continuare a visualizzare queste informazioni in sovraimpressione o meno. Disattivando questa opzione, continueremo a visualizzare qualsiasi altro testo copiato tranne quelli sensibili, rendendo nuovamente le operazioni semplici e pulite graficamente.

Questa opzione è presente nelle impostazioni assieme a quella che permette di disabilitare gli appunti di Gboard e ad un’altra che permette di scegliere se salvare o meno gli screenshot recenti negli appunti. Quest’ultima però non è attiva per tutti, probabilmente in quanto attivata lato-server. Questo aggiornamento segue quello recente per cui, su Android 12, Gboard si è rifatta il look grazie al Material You.