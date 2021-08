Nel corso degli anni Xiaomi ha dimostrato di essere un brand eclettico, in grado di presentare prodotti innovatici e validi in numerosi mercati. Non solo smartphone quindi nell’immenso ecosistema del colosso cinese, a anche numerosi altri prodotti, tra cui gli elettrodomestici.

Xiaomi G9 su eBay

Il nome completo è Xiaomi Mi Cordless Stick Vacuum Cleaner G9, ma possiamo chiamarlo tranquillamente Xiaomi G9 senza temere di confonderlo. Grazie alla forza aspirante di 120 AW è in grado di raccogliere polvere, detriti, peli ma anche chicchi di caffè o cereali. Anche i capelli, che spesso finiscono per attorcigliarsi sulla spazzola, non sono un problema grazie al rullo a forma di V con una parte simile a un pettine che li porta verso il condotto di aspirazione.

Ottima anche l’autonomia: grazie alla batteria da 2.500 mAh è possibile utilizzare Xiaomi G9 fino a 60 minuti con una singola carica, ma qui Xiaomi ha puntato a differenziarsi da molti dei concorrenti. La batteria infatti può essere rimossa e grazie a una batteria di riserva, da acquistare separatamente, è possibile raddoppiare di fatto l’autonomia. E in questo modo si prolunga anche la vita utile dell’aspirapolvere, visto che se la batteria dovesse guastarsi o esaurirsi basterà cambiarla senza dover ricorrere ad alcun centro assistenza.

Insieme all’aspirapolvere arrivano anche numerosi accessori, come una mini spazzola motorizzata per divani e cuscini, una spazzola morbida 2 in 1 e uno strumento interstiziale, per gli spazi più ristretti. In questo modo Xiaomi G9 diventa un alleato perfetto in vari scenari, permettendovi di pulire con cura e precisione ogni ambiente della casa.

Da oggi e fino al prossimo 19 agosto potete acquistare Xiaomi G9 a un ottimo prezzo su eBay utilizzando il codice sconto MIDAYSAGO21, pagandolo solamente il prezzo indicato nel link sottostante. Con il vostro ordine riceverete inoltre un voucher, valido per un anno, per ottenere uno sconto di 30 euro sull’acquisto di una batteria di riserva.

Acquistare Xiaomi G9 a 160,65 euro su eBay

Informazione Pubblicitaria