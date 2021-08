Oggi, 5 agosto, tutti gli utenti iscritti al programma fedeltà TIM Party possono concorrere a vincere alcuni premi davvero interessanti, tra cui anche smartphone Redmi e monopattini. Tutti gli utenti muniti di un contratto con l’operatore telefonico – mobile o fisso vale lo stesso -, possono partecipare al concorso tramite il portale ufficiale inserendo le credenziali di accesso e cliccando sul banner presente sulla pagina.

Quanti premi in palio con TIM Party

A questo punto, dopo avere cliccato su “Partecipa”, una breve animazione attiverà il sistema randomico di assegnazione dei premi di TIM Party con modalità instant win. L’eventuale messaggio di vittoria vi darà l’opportunità di ottenere uno tra i seguenti premi in palio:

10 monopattini elettrici TIM Veloce PRO dal valore di 379,90 euro (IVA inclusa);

10 Redmi Note 10S dal valore commerciale di 379,90 euro (IVA inclusa);

10 trolley cabina American Tourister Soundbox dal valore commerciale di 129 euro (IVA inclusa).

In relazione al cluster di appartenenza degli iscritti a TIM Party, ogni cliente TIM avrà l’opportunità di tentare la fortuna diverse volte al giorno, ovvero: 1 volta per gli appartenenti al cluster 1, due volte per gli appartenenti al cluster 2, tre volte per gli appartenenti al cluster 3 e cinque volte per gli appartenenti al cluster 4.

