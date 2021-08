Stando alle notizie provenienti dalla Corea del Sud, Samsung ha unito le proprie forze con quelle della Bank of Korea (BOK) per partecipare a un programma pilota di valuta digitale della banca centrale (CBDC) avviato da quest’ultima alla fine del mese scorso.

In base a quanto è stato riferito, Samsung e altre parti che hanno deciso di partecipare a tale iniziativa “cercheranno gli aspetti pratici del CBDC in un ambiente di prova”.

Samsung e i pagamenti senza Internet

In pratica, Samsung vuole testare la valuta digitale della banca centrale (CBDC) e l’usabilità dei sistemi basati su blockchain sui suoi smartphone Galaxy e, attraverso i suoi test pilota, il colosso coreano mira a determinare se sarà possibile completare i pagamenti mobile utilizzando la valuta digitale quando non è disponibile Internet.

Inoltre, come apprendiamo da Korea Times, tra gli aspetti principali che il team di Samsung sta testando vi è la possibilità di inviare rimesse CBDC ad altri telefoni cellulari o ad altri conti bancari collegati.

Ad occuparsi di tale progetto sarà la divisione SDS di Samsung ma non sarà da sola, in quanto potrà contare sul supporto dell’affiliata Escor e sarà affiancata dal consorzio Kakao per avviare il progetto.

Sia Samsung che il consorzio Kakao lavoreranno al lancio del programma pilota progettato per testare i trasferimenti e le rimesse CBDC tra diversi Paesi.

Nel settore finanziario questo progetto sta stuzzicando la curiosità di diversi osservatori, in quanto potrebbe rappresentare un metodo efficace per rendere più moderno tutto il mercato e sfruttare la crescente popolarità delle “stablecoins“, permettendo così agli istituti bancari di offrire agli utenti soluzioni alternative.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da Samsung per scoprire come procede il progetto pilota e se nei prossimi mesi potremo attenderci novità anche per i pagamenti mobile.

