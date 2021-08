L’appuntamento è fissato: Roma, il 5 agosto presso il centro commerciale Porta di Roma potremo finalmente incontrarci di nuovo come era tipico fare pre-pandemia per parlare di tecnologia, scoprire insieme i nuovi prodotti e la tecnologia. In questo caso saremo con Oppo a cui potremo anche rivolgere domande su smartphone, software e quant’altro.

Torna così questo appuntamento, si spera di una nuova lunga serie, dove potremo finalmente incontrarci di persona in compagnia di un brand per scoprire le novità. Oppo è in grande slancio in questo 2021: dopo una serie Find X entusiasmante grazie alle specifiche tecniche e al software, è in rampa di lancio con i nuovi Reno e probabilmente col primo smartphone srotolatile, l’Oppo X 2021 che abbiamo visto a inizio anno.

Quando e dove

Durante questa calda estate 2021, Oppo ha organizzato l’Oppo Summer Tour per mettersi a disposizione e far conoscere la propria tecnologia. Si tratta di un evento su più tappe e dal 3 al 8 agosto sarà proprio a Roma. Con uno stand dedicato sarà possibile vedere più da vicino gli smartphone e i wearable del colosso asiatico, interagire col management di Oppo Italia e partecipare al concorso indetto che permette di vincere uno dei 20 Oppo Find X3 Pro messi in palio e diventare nuovo testimonial Oppo.

L’appuntamento con noi sarà il 5 agosto dalle 18:00 fino alle ore 20:00 e la location è proprio presso lo stand di Oppo all’interno del centro commerciale Porta di Roma in Via Alberto Lionello, 201, Roma. Per chi parteciperà ci sarà l’opportunità di conoscerci di persona, ricevere qualche gadget e la possibilità di rivolgere domande specifiche a Oppo Italia (e a noi).

Per partecipare potete iscrivervi all’evento su Eventbrite (semplice e gratuita) così da avere un promemoria. Vi aspettiamo!

N.B. L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative vigenti per il contenimento della pandemia da Covid-19, al fine di permettere a tutti di partecipare in serenità. Sanificazioni e controlli saranno rigorosi. Obbligatorio venire muniti di mascherina.