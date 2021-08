Sono più di 10.000 i clienti Huawei che dall’inizio dell’anno hanno ricevuto assistenza presso uno dei Huawei Customer Service Center presenti nel nostro Paese. Punti fondamentali di contatto per i tanti utenti muniti di un dispositivo Huawei, i centri di assistenza resteranno a disposizione anche durante il mese di agosto.

Assistenza di qualità anche ad agosto

A partire da oggi e fino a sabato 7 agosto, grazie ai Service Day, recandosi direttamente nei Huawei Customer Service Center di Milano, Roma e Catania, tutti gli utenti potranno ottenere l’applicazione gratuita della pellicola protettiva per il display, sfruttare lo sconto del 40% sull’applicazione di una pellicola protettiva sul retro del dispositivo oppure usufruire del 20% di sconto per l’acquisto di una cover originale.

“In Huawei, i nostri clienti sono la priorità numero uno e i Service Center sono stati creati non solo per dare supporto e assistenza agli utenti, ma perché possano vivere un’esperienza immersiva costruita sulle loro esigenze grazie a servizi dedicati, oltre al massimo della competenza tecnica e alla più alta qualità in termini di riparazione“, sottolinea Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Consumer Business Group Huawei Italia.

Per una migliore esperienza di assistenza tutti gli utenti possono prenotare il proprio appuntamento tramite l’applicazione My Huawei oppure attraverso il portale web. In caso di necessità, l’azienda offre anche il servizio di ritiro e riconsegna a domicilio gratuiti sempre attraverso l’app o il portale web.

Infine, ricordiamo gli orari di accesso ai vari Customer Service Center di Huawei:

HUAWEI Customer Service Center Milano, dal lunedì al sabato dalle 10:15 alle 19:00;

HUAWEI Customer Service Center Roma, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00;

HUAWEI Customer Service Center Catania, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 19:00 – sabato dalle 9:00 alle 13:00.

Potrebbe interessarti anche: migliori smartphone Huawei