Come ben sappiamo il futuro dei dispositivi di Huawei ruota attorno a HarmonyOS, il sistema operativo proprietario nato a seguito del ban USA e ormai pronto ad essere installato su molti smartphone e tablet di Huawei e HONOR.

Sono 65 i dispositivi supportati

In queste ore l’account ufficiale di HarmonyOS su Weibo ha pubblicato la lista ufficiale dei primi 65 dispositivi Huawei e HONOR che potranno installare l’aggiornamento al nuovo sistema operativo. Nel corso dei mesi passati il colosso cinese aveva annunciato che sarebbero stati circa 100 i dispositivi a poter passare da Android a HarmonyOS 2.0, e già adesso siamo a buon punto.

La lista completa di smartphone e tablet

Huawei Mate 40

Huawei Mate 40 Pro

Huawei Mate 40 Pro+

Huawei Mate 40 RS Porsche Edition

Huawei Mate 40E

Huawei Mate X2

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro+

Huawei P40 4G

Huawei Mate 30

Huawei Mate 30 5G

Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 30 Pro 5G

Huawei Mate 30 RS Porsche Edition

Huawei Mate 30E Pro 5G

Huawei Nova 6

Huawei Nova 6 5G

Huawei Nova 7 5G

Huawei Nova 7 Pro 5G

Huawei Nova 8 5G

Huawei Nova 8 Pro 5G

Huawei Mate Xs

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 RS Porsche Edition

Huawei Mate 20 X

Huawei Nova 7 SE 5G

Huawei Nova 6 SE

Huawei Nova 8 SE

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei Mate X

Huawei Nova 5 Pro

Huawei Nova 5

Huawei Nova 5i Pro

Huawei Nova 5z

Huawei MatePad Pro

Huawei MatePad Pro 5G

Huawei MatePad 10.8

Huawei MatePad 5G 10.4

Huawei MatePad 10.4

HONOR V30

HONOR V30 Pro

HONOR 30

HONOR 30 Pro

HONOR 30 Pro+

HONOR Play 4 Pro

HONOR 20

HONOR 20 Pro

HONOR V20

HONOR Magic2

Cosa ne sarà degli altri dispositivi, magari i più vecchi, che non sono presenti nella lista? L’idea generale è che Huawei punterà inizialmente ad estendere il supporto di HarmonyOS 2.0 stabile ai dispositivi di punta, i più recenti, per poi passare agli altri nel corso dei prossimi mesi, magari durante la prima metà del 2022.

In ogni caso vi terremo informati non appena ci saranno novità in merito.

Potrebbe interessarti anche: migliori smartphone Huawei