Facebook ha annunciato una importante rivisitazione della interfaccia relativa alle impostazioni dell’account per Android, iOS, il web e anche Facebook Lite.

Nuova interfaccia e disposizione delle categorie

Dall’immagine sottostante si può facilmente notare come il team di disegner abbia puntato tutto nel rendere le impostazioni meno confusionarie, dando modo agli utenti di gestire gli aspetti più importanti e personali del proprio profilo in maniera più semplice.

Le impostazioni sono adesso raggruppati in sei categorie, ognuna delle quali contenente ulteriori voci correlate: Account, Preferenze, Permessi e via discorrendo. Il team ha inoltre ricollocato alcune impostazioni come ad esempio quella relativa al News Feed, oltre ad avere migliorato la funzione di ricerca per individuare con più facilità l’impostazione esatta anche se non si ricorda il nome preciso.

Secondo la compagnia, utilizzare nomi specifici e descrittivi migliora l’esperienza utente generale e rende le impostazioni più semplici da individuare. Per tale motivo le categorie relative alla gestione della Privacy sono state spostate in altre categorie, e la voce per il controllo generale della privacy è stata adesso spostata in cima al nuovo pannello delle impostazioni.

La nuova interfaccia delle impostazioni è in rollout dal 4 agosto e dovrebbe essere disponibile a tutti gli utenti fin da subito. In caso contrario, provate a scaricare l’ultima versione disponibile dell’app tramite il badge del Play Store sottostante.