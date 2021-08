Stando alle ultime indiscrezioni sulla serie Samsung Galaxy Watch 4, con Wear OS 3 il team di Google potrebbe consentire agli utenti di scegliere tra due assistenti vocali quale usare (ossia Google Assistant e Bixby).

Lo staff di 9to5Google ha deciso di analizzare il codice dell’app Wear OS e in effetti ha trovato una riga di codice che sembra confermare tale ipotesi: ci riferiamo a un pacchetto chiamato “com.google.android.wearable.alternate_assistant”.

Purtroppo al momento non vi sono dettagli su come potrebbe funzionare la soluzione studiata dagli sviluppatori di Google ma probabilmente gli utenti avranno la possibilità di scegliere tra Google Assistant e Bixby attraverso un’apposita icona nel launcher di Wear OS.

Resta da capire se altri assistenti vocali intelligenti, come ad esempio Amazon Alexa, potranno sfruttare questo metodo per integrarsi in Wear OS in un futuro non troppo lontano.

Qualcomm potrebbe avere un nuovo processore per Wear OS

Qualcomm ha già confermato di avere in progetto di continuare a collaborare con Google per quanto riguarda i dispositivi indossabili e Snapdragon Wear 5100 potrebbe essere uno dei prossimi processori lanciati per un utilizzo nel settore smartwatch.

Come apprendiamo da XDA Developers, Qualcomm ha caricato il nuovo codice su Code Aurora Forum e al suo interno è stata trovata anche la sigla “SW5100”, che probabilmente sta per Snapdragon Wear 5100.

Purtroppo non è chiaro su quale versione di Android sia sviluppata tale nuova piattaforma (sono indicate sia la 10 che la 11), che ha nome in codice “Monaco” né se include le modifiche introdotte con Wear OS 3.0 ma, considerando che i device con Qualcomm Snapdragon Wear 4100 saranno aggiornati al nuovo sistema operativo, è praticamente certo che anche i nuovi processori lo supporteranno.

Monaco sembra avere una CPU quad-core con core ARM Cortex-A73, ossia un piccolo miglioramento rispetto alla configurazione quad-core ARM Cortex-A53 dello Snapdragon Wear 4100. Staremo a vedere.

