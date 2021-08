In collaborazione con Xbox e 343 Industries, creatori della leggendaria serie Halo, Waze rende disponibile a tutti gli automobilisti l’innovativa esperienza dell’amato videogioco, approfittando del 20° anniversario del franchise e della prossima uscita di Halo Infinite.

Gli utenti di Waze potranno selezionare sull’app Mood e auto dedicate al mondo di Halo per viaggiare in compagnia dei loro personaggi preferiti.

L’universo di Halo approda su Waze

Per la prima volta in assoluto, gli utenti dell’app di navigazione Waze potranno scegliere di guidare al fianco di un eroico super-soldato spartano o di un feroce capo guerriero alieno e contribuire nella lotta per riportare l’umanità sulla retta via.

Gli utenti potranno scegliere da che parte stare selezionando direttamente sull’app il Mood corrispondente all’UNSC – il Commando Spaziale delle Nazioni Unite – e al leggendario e iconico Master Chief per aiutare l’umanità ad affrontare ogni ostacolo, incluso il traffico dell’ora di punta, tuttavia non manca il capo dei Banished, Escharum. Un mezzo tattico di terra come il Warthog è selezionabile tra le auto disponibili.

Sull’app Waze è possibile guidare con l’universo di Halo per un periodo di tempo limitato, aprendo l’app Waze, toccando la voce “Il mio Waze” e selezionando il banner di Halo per attivare la speciale esperienza sull’app di navigazione.