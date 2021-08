Nei giorni scorsi TIM ha deciso di aggiornare il listino degli smartphone acquistabili dai clienti di rete fissa con addebito delle rate in bolletta: alcuni prezzi sono cambiati, inoltre il sito ufficiale segnala delle novità.

Ultimamente vi abbiamo parlato di TIM per via di nuove offerte – TIM QUI e TIM xTe Unlimited con Promo 5G – e per la sanzione dell’AGCOM. Adesso, invece, vediamo quali aggiornamenti ci sono stati nel listino degli smartphone acquistabili a rate dai clienti di rete fissa dell’operatore.

Smartphone a rate con addebito in fattura TIM: novità

Premesso che, come segnalato opportunamente nelle informazioni sul sito ufficiale, i prezzi di seguito segnalati sono validi per i clienti “con linea di casa TIM da almeno 12 mesi e bolletta domiciliata“, rispetto al listino del mese di giugno ci sono diverse novità da scoprire, tra nuovi arrivi e cambiamenti di prezzo.

Prima di entrare nel merito delle novità, è bene premettere che la possibilità di acquisto a rate con addebito in bolletta è previsto solo per gli smartphone che TIM considera di “fascia alta” e che individua in quelli aventi un valore maggiore di 150 euro. In merito ai prodotti rientranti nella categoria suddetta, l’acquisto può essere effettuato anche usufruendo della consegna a domicilio gratuita.

Cambiamenti di prezzo

Innanzitutto, TIM ha disposto delle modifiche di prezzo per alcuni smartphone a marchio Samsung, Xiaomi e OPPO, tutti visibili al link in fonte. Ecco di quali si tratta e quanto costano adesso:

Nuove aggiunte

Dando una rapida occhiata al listino di TIM, saltano subito all’occhio alcuni smartphone, quasi tutti a marchio Xiaomi che, pur essendo in circolazione da qualche tempo, vengono indicati come “Novità“. Messo da parte Xiaomi Mi 11 5G, del quale abbiamo già parlato, vediamo quali sono gli altri nuovi arrivi:

Novità prodotti di smart home con rate in bolletta TIM

Chiuso il discorso relativo agli smartphone, c’è una piccola parentesi da aprire in merito ai prodotti di smart home, visto che dal 26 luglio ci sono state alcune novità nel listino di TIM.

Adesso, TIM permette di acquistare a rate il nuovo Google Nest Hub di seconda generazione: per i clienti di rete fissa, il prodotto è disponibile online e nei negozi a 2 euro al mese per 30 mesi, con addebito in fattura.

Google Nest Mini, invece, rimane in listino a 1 euro al mese per 30 mesi, anche in questo caso con addebito in bolletta. Inoltre, il prezzo delle Apple AirPods 2 è stato aggiornato: adesso sono disponibili a 5 euro al mese per 30 mesi.

Infine, la console Microsoft XBOX One S non è più presente nel listino dedicato ai clienti TIM di rete fissa.

