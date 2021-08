TIM lancia le nuove offerte TIM QUI con prenotazione online e ritiro della SIM in tabaccheria

TIM ha deciso di lanciare oggi – a dire la verità, un po’ in sordina – un nuovo canale di distribuzione per le sue SIM, che potranno essere acquistate con le nuove offerte mobile TIM QUI presso alcune tabaccherie della rete PuntoLIS, tramite una prenotazione online.

Come attivare una delle offerte TIM QUI

Prenotare la SIM TIM online e ritirarla in tabaccheria è semplice: basta collegarsi a questa pagina inserendo i propri dati, scegliere se attivare un nuovo numero o richiedere la portabilità, selezionare una delle nuove offerte TIM QUI da attivare e infine scegliere la tabaccheria più vicina dove ritirare la SIM.

A questo punto – senza effettuare alcun pagamento – si riceve sull’indirizzo e-mail indicata in fase di attivazione un codice QR che deve essere mostrato dall’intestatario della SIM, entro il termine di 5 giorni, al tabaccaio per ritirare la SIM TIM. In tabaccheria il cliente dovrà accettare le condizioni contrattuali dell’offerta selezionata, mostrare il documento d’identità per il riconoscimento ed effettuare una ricarica che copra almeno il canone del primo mese (ricarica di almeno 10 euro).

E’ bene evidenziare che, a prescindere dall’offerta che il cliente deciderà di attivare, non sono previsti costi di attivazione, né costi per l’acquisto della SIM e sono inclusi gratuitamente i servizi di reperibilità Lo Sai e Chiama Ora di TIM. Ecco quali sono le offerte TIM QUI disponibili al momento:

TIM QUI 2 : minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali (fissi e mobili) e 30 GB di traffico internet in 4G al costo di 14,99 euro al mese; attivabile solo dai clienti Vodafone, WINDTRE e Very Mobile, Kena Mobile, ho.Mobile, PosteMobile e Lycamobile.

: minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali (fissi e mobili) e 30 GB di traffico internet in 4G al costo di 14,99 euro al mese; attivabile solo dai clienti Vodafone, WINDTRE e Very Mobile, Kena Mobile, ho.Mobile, PosteMobile e Lycamobile. TIM QUI 3 : minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali (fissi e mobili) e 70 GB di traffico internet in 4G al costo di 9,99 euro al mese; attivabile solo dai clienti Iliad, Fastweb, CoopVoce, Spusu, BT Enia Mobile, BT Italia Full MVNO, Daily Telecom, Digi Mobil, Europe Energy, Green ICN, Intermatica, Mundio Full MVNO, Nextus, NTmobile, Noitel, NVmobile, Optima Mobile, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Welcome Full, PLink, CMLink, Wings Mobile, Ovunque, Feder Mobile.

: minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali (fissi e mobili) e 70 GB di traffico internet in 4G al costo di 9,99 euro al mese; attivabile solo dai clienti Iliad, Fastweb, CoopVoce, Spusu, BT Enia Mobile, BT Italia Full MVNO, Daily Telecom, Digi Mobil, Europe Energy, Green ICN, Intermatica, Mundio Full MVNO, Nextus, NTmobile, Noitel, NVmobile, Optima Mobile, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Welcome Full, PLink, CMLink, Wings Mobile, Ovunque, Feder Mobile. TIM QUI 6: minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali (fissi e mobili) e 20 GB di traffico internet in 4G al costo di 11,99 euro al mese; attivabile solo da coloro che richiedono un nuovo numero TIM.