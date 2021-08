Che Samsung ci sappia fare molto bene con le fotocamere dei propri smartphone non è un mistero e che quest’anno abbia fatto centro coi modelli di fascia media neppure: il comparto fotografico di Samsung Galaxy A72 è stato appena promosso da DxOMark.

Insomma, dopo le prove non entusiasmanti del comparto audio della serie OnePlus 9 e del display di Xiaomi Mi 10T Pro e quella più convincente delle fotocamere di ASUS ZenFone 8, il team di DxOMark è tornato alla carica con un nuovo test fotografico.

Le fotocamere di Samsung Galaxy A72 secondo DxOMark

Dotazione tecnica

Samsung Galaxy A72 è uno smartphone di fascia media con un hardware completo ma che non fa certamente gridare al miracolo. Se il cuore del dispositivo è il SoC Qualcomm Snapdragon 720G octa core, il display Super AMOLED Full HD+ a 90 Hz, la buona dotazione di memoria, la batteria da 5.000 mAh e la tutt’altro che scontata certificazione IP67 sono un ottimo punto di partenza.

Naturalmente, la parte della scheda tecnica che ci interessa di più in questa sede è il comparto fotografico: al netto della fotocamera anteriore da 32 MP, Samsung Galaxy A72 offre quattro fotocamere posteriori, con questo set-up:

fotocamera principale da 64 MP con pixel da 0.8µm, apertura f/1.8 e OIS;

fotocamera ultragrandangolare da 12 MP con pixel da 1.12µm e apertura f/2.2;

fotocamera tele da 8 MP con pixel da 1.0µm pixels, apertura f/2.4, ingrandimento 3x, OIS;

fotocamera macro da 5 MP con pixel da 1.12µm e apertura f/2.4.

Il tutto corredato dalla capacità di registrare video fino alla risoluzione 2160p/30 fps.

Esito della prova

Il titolo, che definisce questo smartphone come «un’opzione allettante nel suo segmento», e il punteggio complessivo di 105 punti sono sufficienti per affermare che le fotocamere di Samsung Galaxy A72 sono piaciute parecchio al team di DxOMark.

Entrando nel merito dei punteggi assegnati, si può notare come le foto – 112 punti – siano piaciute nettamente più dei video – 92 punti – e dello zoom – 51 punti.

Guardando, invece, ai pregi e difetti evidenziati, nella lista dei “Pros” figurano: la corretta esposizione del soggetto in foto e video con illuminazione uniforme; la buona gamma dinamica in buone condizioni di luce; la consistenza di esposizione, colori e texture da una foto all’altra; il rumore contenuto e il corretto bilanciamento del bianco in condizioni di luce diurna; l’efficace stabilizzazione dei video in scene statiche.

Molto più interessante, in realtà, è la lista dei “Cons“, che permette di inquadrare meglio le fotocamere di Samsung Galaxy A72 nella fascia media del mercato. DxOMark ha evidenziato: la resa imprecisa del tono della pelle e una frequente tendenza al rosa; il tanto rumore con poca luce; artefatti vari come ringing, ghosting e di colore; rumore e carenza di dettagli negli scatti con la fotocamera tele; volti sottoesposti e colori impastati nei video con poca luce; instabilità della messa a fuoco nei video girati in interna.

Arrivando alle conclusioni, il team di DxOMark mette subito in chiaro che le fotocamere di Samsung Galaxy A72 non sono in grado di competere coi migliori smartphone della classifica, i quali appartengono comunque ad una fascia di prezzo superiore (e non di poco); tuttavia si comportano egregiamente in mezzo ai modelli della fascia media, che d’altronde è quella di appartenenza. In particolare, Samsung Galaxy A72 va ad occupare il quinto posto nella classifica del segmento “High-end”, pareggiando il punteggio di OPPO Reno4 5G e rimanendo indietro di soli 13 punti rispetto al primo classificato Xiaomi Mi 10T Pro (118 punti).

Per quanto riguarda i confronti “in famiglia”, DxOMark pone l’accento sul grosso miglioramento rispetto al modello dello scorso anno – Samsung Galaxy A71 5G aveva ottenuto 88 punti –, ma sottolinea anche come, nonostante l’aggiunta della fotocamera tele 3x, Samsung Galaxy A72 sia leggermente indietro rispetto a Samsung Galaxy A52 5G (ecco la nostra recensione).

Leggi anche: Recensione Samsung Galaxy A72