OnePlus 9 Pro è senza ombra di dubbio uno tra i migliori smartphone Android di quest’anno e, come ben sappiamo, è disponibile in tre colorazioni: Morning Mist, Pine Green e Stellar Black. E se invece vi dicessimo che è stata presa in considerazione anche una quarta colorazione che non hai mai visto la luce del sole fino ad oggi?

Una colorazione unica nel suo genere

Liu Fengshuo, direttore operativo di OnePlus, ha pubblicato su Weibo una foto in cui è ben visibile un OnePlus 9 Pro di colore bianco semplice. MyDrivers sottolinea che la colorazione del telefono è realizzata in materiale opaco che non attrae le ditate, evidentemente per via di una particolare lavorazione del retro.

Alcune informazioni indicano che questo singolare modello di OnePlus 9 Pro non verrà mai prodotto in massa, segno che evidentemente gli executive di OnePlus hanno preferito lasciarlo nel cassetto preferendo invece le tre colorazioni citate ad inizio articolo.

Forse il suo aspetto “poco appariscente”, sicuramente meno accattivante della colorazione Morning Mist presente nel sample che abbiamo recensito, ha contribuito a bocciare la colorazione bianco latte che invece sarebbe potuta essere una interessante aggiunta per gli amanti dei colori neutri.

Cosa ne pensate di questa particolare colorazione di OnePlus 9 Pro? Secondo voi ha fatto bene l’azienda a non renderla disponibile? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.

