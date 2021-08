Dopo un lungo periodo di silenzio, il presunto Nokia 400 torna a far parlare di sé attraverso un nuovo video alla mano che offre una visione ravvicinata del primo feature phone con Android.

Era aprile 2019 quando emerse che una versione Android per feature phone era in fase di sviluppo da parte di Google. Un video apparso online nello stesso anno indicava che Nokia stava già implementando la nuova versione di Android per il suo dispositivo mobile che avrebbe potuto chiamarsi Nokia 400.

Nokia 400 potrebbe non essere stato abbandonato

Questo smartphone è dotato di un piccolo display, una tastiera T9, un pannello posteriore rimovibile e un corpo in policarbonato opaco e dispone anche della maggior parte delle funzioni di base connesse ai feature phone Nokia.

Nokia 400 supporta anche Google Assistant insieme a diverse app che possono essere visualizzate sulla schermata iniziale. Nella barra delle icone sono presenti quelle relative a Google Chrome, YouTube, Condividi e Fotocamera, inoltre è disponibile un pulsante centrale per aprire il drawer che contiene app Airtel preinstallate e altre app comuni come file manager, calcolatrice, orologio, galleria ecc. Con i suoi 512 MB di RAM, Nokia 400 esegue Android 8.1.0 Oreo.

Ammesso che il video si riferisca a una versione attuale del dispositivo, non ci sono indizi sul suo prezzo o sulla sua disponibilità, ma a giudicare da alcune app preinstallate Nokia 400 sembra orientato per il mercato indiano.