Il livello gratuito di Spotify esiste nella sua forma attuale dal 2018 e non consente di saltare più di sei tracce all’ora, inoltre permette di scegliere e ascoltare tracce specifiche solo da 15 playlist selezionate, come quelle editoriali e le raccolte generate algoritmicamente. Il nuovo livello Spotify Plus è un modo relativamente economico per ridurre alcune di queste limitazioni.

Spotify Plus è un abbonamento economico con meno limitazioni

Spotify Plus è un nuovo livello di abbonamento da 0,99 dollari al mese che combina elementi dei piani gratuiti e premium esistenti. Il piano include ancora annunci come il livello gratuito di Spotify, ma non impone alcun limite al numero di tracce che si possono saltare all’ora.

Gli utenti sono anche liberi di scegliere quali brani specifici desiderano ascoltare, piuttosto che limitarsi principalmente alla riproduzione casuale all’interno di album e playlist.

Il nuovo abbonamento Spotify Plus costa un decimo dell’abbonamento Premium senza pubblicità e senza restrizioni che attualmente ha un prezzo di 9,99 dollari al mese.

La notizia del nuovo abbonamento è stata inizialmente condivisa da un utente di Spotify e successivamente confermata dall’azienda che ha dichiarato che sta sperimentando il nuovo piano per alcuni utenti.

Tuttavia, Spotify ha avvisato che non c’è alcuna garanzia che il nuovo livello di abbonamento verrà lanciato nella sua forma attuale e ha concluso affermando che al momento la società non ha ulteriori informazioni da condividere.

