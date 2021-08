Nelle scorse ore il team di Google ha deciso di darci un assaggio di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro, smartphone la cui presentazione ufficiale è in programma per il prossimo autunno.

Attraverso le immagini diffuse dal colosso di Mountain View abbiamo avuto la possibilità di vedere la nuova interfaccia utente e pare esservi anche un nuovo widget della schermata iniziale per Google Keep, completo di un design Material You.

Ecco il nuovo widget di Google Keep

Allo stato attuale, Google Keep ha solo due opzioni per i widget della schermata iniziale di Android: un breve widget “Acquisizione rapida” con scorciatoie per aggiungere nuove note e un “Elenco note” più grande con gli stessi controlli e una visualizzazione scorrevole delle note recenti.

Google ha mostrato in particolare vari design della schermata iniziale, mettendo in risalto come i colori dello sfondo influiscono su tutto e tra le immagini diffuse dal colosso di Mountain View vi sono anche quelle relative ad un widget dall’aspetto sconosciuto che presenta cinque opzioni e, pur non essendovi garanzie che si tratti di quello di Google Keep, le opzioni corrispondono alle relative cinque opzioni visualizzate nel widget “Acquisizione Rapida” attuale.

A seguire l’attuale widget di Keep e quello presunto mostrato dal colosso di Mountain View, messi a confronto da 9to5Google:

Il widget inedito di Google Keep utilizza un design simile a un fiore, con un semplice pulsante “aggiungi” al centro e quattro petali per aggiungere una nota vocale, una nota fotografica, un elenco di cose da fare o una nota scritta a mano, il tutto con colori che corrispondono allo sfondo sottostante, in pieno stile Material You.

Considerando che Google ha già mostrato questo widget, probabilmente gran parte del lavoro è stata fatta e presto potrebbero emergere nuovi dettagli.

L’app Google Keep per Android può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge: