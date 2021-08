Il lancio della serie Huawei P50 con la sua incredibile composizione fotografica ha solo anticipato di qualche mese quello che molto probabilmente vedremo sbarcare anche su Samsung Galaxy S22.

Sensore RGBW da 50 MP su Samsung Galaxy S22

Sebbene il colosso sudcoreano sia decisamente impegnato a preparare il lancio di Samsung Galaxy Z Fold3 5G, Samsung Galaxy Z Flip3 e Samsung Galaxy Buds 2 durante l’evento Unpacked dell’11 agosto, sappiamo benissimo che l’azienda sta lavorando al successore di Samsung Galaxy S21. Un recente tweet di IceUniverse, uno tra i leaker più affidabili sui piani futuri di Samsung, indica che la serie Samsung Galaxy S22 si baserà sulla presenza di un sensore principale da 200 MP e un sensore RGBW da 50 MP.

Si parla di Samsung Galaxy A52s 5G

Restando sempre in ambito di leak, DeaInTech ha pubblicato quella che dovrebbe essere parte della scheda tecnica di Samsung Galaxy A52s 5G. Secondo le informazioni carpite da un rivenditore, lo smartphone dovrebbe montare una memoria interna da 128 GB, il processore Qualcomm Snapdragon 778G 5G, 8 GB di RAM, Android 11 e arrivare in quattro diverse colorazioni: Awesome White, Awesome Black, Awesome Violet e Awesome Mint. Il prezzo di lancio di Samsung Galaxy A52s 5G dovrebbe aggirarsi attorno a 434 euro, sebbene non ci siano nessuna conferma in merito.

Queste informazioni indicano lo smartphone come una versione potenziata di Samsung Galaxy A52 5G, con cui molto probabilmente condividerà anche buona parte della scheda tecnica per quanto riguarda il display, la componente fotografica, la batteria e non solo.