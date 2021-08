Dopo diversi mesi di indiscrezioni, la scorsa settimana OnePlus ha ufficialmente presentato il suo nuovo smartphone di fascia media: stiamo ovviamente parlando di OnePlus Nord 2.

Sono già tanti gli utenti che hanno deciso di dare fiducia al nuovo smartphone di OnePlus, acquistandone un modello ma, come apprendiamo attraverso Let’s Go Digital, stando a quanto raccontato da un utente indiano su Twitter, nel caso di sua moglie forse tale scelta non è stata quella più giusta.

Un OnePlus Nord 2 è esploso

A dire di tale utente, il cui nome è Ankur Sharma, lo smartphone di sua moglie cinque giorni dopo l’acquisto è esploso e ha iniziato ad emettere del fumo mentre si trovava nella tracolla della donna, impegnata in quel momento a pedalare a bordo della propria bicicletta.

A sostegno della sua storia, Ankur ha pubblicato alcune foto ad alta risoluzione che mostrano un OnePlus Nord 2 completamente distrutto: il dispositivo sembra essere esploso dall’interno e sono visibili dei danni nel comparto batteria, nella parte posteriore in vetro e nel telaio in plastica.

L’esplosione di questo OnePlus Nord 2 non significa che vi sia un problema progettuale, potendo trattarsi anche di un semplice caso isolato: una batteria che si gonfia e finisce per esplodere è purtroppo una cosa comune nei prodotti elettronici e che si è già verificata con tanti altri smartphone in passato (basti pensare al Samsung Galaxy Note 7) e, probabilmente, continuerà ad avvenire pure in futuro.

Fortunatamente la moglie di Ankur Sharma non ha riportato danni, soltanto tanto spavento ma non sono disponibili ulteriori dettagli.

Il team di OnePlus, venuto a conoscenza dell’incidente, ha subito contattato l’utente e si è detto particolarmente dispiaciuto per quanto avvenuto e intenzionato a rimediare e a fornire tutto il supporto necessario. Poche ore dopo il messaggio su Twitter di Ankur è stato rimosso ed è probabile che l’utente abbia raggiunto un accordo con il produttore.

Leggi anche: la recensione di OnePlus Nord 2