Agosto è ormai iniziato e il team di ho. Mobile ha rinnovato il premio per la sua sempre più popolare iniziativa ho. Mobile Più Passi che Giga, in virtù della quale lo scorso mese gli utenti hanno potuto ottenere uno sconto per l’acquisto di prodotti Adidas.

Ad agosto tutti gli utenti che decideranno di partecipare all’iniziativa e riusciranno a superare la sfida mensile proposta dall’operatore virtuale avranno diritto ad ottenere un buono sconto CisalfaSport.

Ecco il premio di agosto per ho. Mobile Più Passi che Giga

Gli utenti dell’operatore telefonico virtuale per tutto questo mese potranno beneficiare di uno sconto del 20% per i prodotti acquistati nei punti vendita Cisalfa e sul sito ufficiale dell’azienda (lo trovate seguendo questo link).

Il codice promozionale non potrà essere usato per l’acquisto di attrezzatura fitness, biciclette, racchette da tennis, racchette da padel, sci, elettronica e prodotti best price.

Il codice promozionale potrà essere usato una volta sola nei negozi fisici Cisalfa e sul sito dell’azienda da mercoledì 1 settembre a giovedì 30 settembre 2021 e sarà disponibile soltanto per i clienti ho. Mobile che hanno partecipato all’iniziativa ho. Mobile Più passi che Giga nel mese di agosto.

Ricordiamo che per ottenere il codice promozionale è necessario partecipare all’iniziativa pensata dall’operatore e vincere la sfida: ogni 10.000 passi effettuati dall’utente, questi ottiene 1 GigaPasso e, alla fine del mese, deve essere riuscito a conquistare più GigaPassi rispetto ai Giga di traffico dati consumati nell’arco dei 30 giorni. L’obiettivo, in sostanza, è quello di incentivare gli utenti a tenersi in forma e a condurre uno stile di vita salutare.

Scopri ho. Più Passi che Giga

Per accedere all’iniziativa e per controllare lo stato della sfida è sufficiente utilizzare l’applicazione ufficiale dell’operatore telefonico virtuale, che può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

