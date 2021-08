Con il lancio di Google Stadia per Android TV all’inizio di giugno, il team di Google ha iniziato a offrire sul suo Store uno sconto a coloro che hanno acquistato Chromecast con Google TV e controller insieme.

Così come apprendiamo da 9to5Google, il Google Store sta trasformando l’offerta Stadia Controller e Chromecast in un “pacchetto” ufficiale e sta scontando ulteriormente la Premiere Edition.

Quanti sconti sul Google Store

Nella versione statunitense del Google Store coloro che acquistano entrambi i prodotti ottengono uno sconto di 19 dollari, grazie al quale il pacchetto arriva a 99,99 dollari. Il nuovo Chromecast da 49,99 dollari è disponibile in Snow, Sunrise e Sky mentre il controller da 69 dollari è disponibile in Clearly White, Just Black e Wasabi.

Questa la descrizione sullo store:

Porta il gioco istantaneo di Stadia sullo schermo più grande di casa tua. Il pacchetto Play and Watch con Google TV include anche Chromecast con Google TV, perfetto per lo streaming dei tuoi giochi, programmi e film preferiti.

Probabilmente al momento della consegna gli acquirenti riceveranno Google Chromecast con Google TV e il controller Stadia in due confezioni separate invece che in un unico pacchetto.

Lo store del colosso di Mountain View ora mette anche meglio in evidenza l’Adattatore Ethernet per Chromecast con Google TV come accessorio Stadia per i giocatori che desiderano poter contare su una connessione più affidabile. E infatti Google ha anche pensato al bundle “Play and watch with Google TV Package plus Ethernet adaptor” a 109,98 dollari, con uno sconto di 10 dollari.

Nel frattempo il team di Google ha anche scontato il pacchetto Premiere Edition con Chromecast Ultra a 79,99 dollari, con un risparmio di 20 dollari. La speranza è che questi pacchetti a prezzo scontato possano essere proposti anche sulla versione italiana di Google Store (la trovate seguendo questo link).